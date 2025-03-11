Повернулися з евакуації додому: росіяни вбили двох дітей на Донеччині, ще один підліток поранений

фото: Вадим Філашкін

У вівторок ввечері, 11 березня, російська армія атакувала село Рівне Покровського району Донецької області. Внаслідок ворожого артобстрілу загинули двоє дітей, ще один підліток — отримав поранення

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Загинули двоє братів 11 і 13 років. Крім того, поранення отримав 14-річний хлопець — він перебуває у важкому стані", — йдеться в повідомленні.

За словами посадовця, усіх трьох дітей евакуювали з Донеччини минулого року.

"Це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше — що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну", — додав Вадим Філашкін.

За даними ОВА сьогодні, 11 березня:

росіяни атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським — одна людина загинула, дві поранені;

через обстріли у Сіверську троє людей загинули і троє поранені;

у Сіверську троє людей загинули і троє поранені; також одна людина поранена у Костянтинівці.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська атакували БпЛА Херсон. Внаслідок удару поранення дістали двоє 16-річних підлітків.

Також повідомлялося, що 10 березня росіяни вбили дронами двох цивільних на Херсонщині.