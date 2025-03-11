фото: Вадим Филашкин

Во вторник вечером, 11 марта, российская армия атаковала село Ровно Покровского района Донецкой области. В результате вражеского артобстрела погибли двое детей, еще один подросток — получил ранения

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Погибли два брата 11 и 13 лет. Кроме того, ранения получил 14-летний парень — он находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, всех троих детей эвакуировали из Донецкой области в прошлом году.

"Это ужасная новость сама по себе, но еще ужаснее - всех троих еще в августе-сентябре прошлого года мы эвакуировали на Днепровщину. Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение самую страшную цену", - добавил Вадим Филашкин.

По данным ОВА сегодня, 11 марта:

россияне атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля между Покровском и Родинским — один человек погиб, двое ранены;

из-за обстрелов в Северске три человека погибли и трое ранены;

в Северске три человека погибли и трое ранены; также один человек ранен в Константиновке.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали БпЛА Херсон. В результате удара ранения получили двое 16-летних подростков.

Также сообщалось, что 10 марта россияне убили дронами двух гражданских в Херсонской области.