14:23  11 марта
В Венеции украинский военный спас раненого туриста
13:10  11 марта
В Одесской области неизвестные обворовали могилы защитников
13:59  11 марта
В Черниговской области дети провалились под лед: полиция рассказала подробности трагедии
UA | RU
UA | RU
11 марта 2025, 18:48

Вернулись из эвакуации домой: россияне убили двоих детей на Донетчине, еще один подросток ранен

11 марта 2025, 18:48
Читайте також українською мовою
фото: Вадим Филашкин
Читайте також
українською мовою

Во вторник вечером, 11 марта, российская армия атаковала село Ровно Покровского района Донецкой области. В результате вражеского артобстрела погибли двое детей, еще один подросток — получил ранения

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Погибли два брата 11 и 13 лет. Кроме того, ранения получил 14-летний парень — он находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, всех троих детей эвакуировали из Донецкой области в прошлом году.

"Это ужасная новость сама по себе, но еще ужаснее - всех троих еще в августе-сентябре прошлого года мы эвакуировали на Днепровщину. Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение самую страшную цену", - добавил Вадим Филашкин.

По данным ОВА сегодня, 11 марта:

  • россияне атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля между Покровском и Родинским — один человек погиб, двое ранены;
  • из-за обстрелов в Северске три человека погибли и трое ранены;
  • также один человек ранен в Константиновке.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали БпЛА Херсон. В результате удара ранения получили двое 16-летних подростков.

Также сообщалось, что 10 марта россияне убили дронами двух гражданских в Херсонской области.

РФ война обстрелы оккупанты Донецкая область Филашкин Вадим Сергеевич смерть ребенка
Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Донецкой области
11 марта 2025, 13:59
Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: ранены 4 гражданских
11 марта 2025, 11:41
В Донецкой области россияне убили одного гражданского и троих ранили
11 марта 2025, 08:44
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала раздался взрыв, — СМИ
11 марта 2025, 19:15
Подсматривал в раздевалке, касался и целовал: харьковские ученицы заявили о домогательствах со стороны учителя физкультуры
11 марта 2025, 18:40
Оккупанты ударили по Херсону: пострадал мужчина
11 марта 2025, 18:30
Сбил насмерть и уехал: в Сумской области задержали водителя, который сбил человека
11 марта 2025, 18:17
В Украине значительно подорожают сигареты: сколько будет стоить пачка
11 марта 2025, 18:06
В Венгрии недовольны атакой Украины по нефтепроводу "Дружба"
11 марта 2025, 17:56
Ударил ножом 30 раз: в Ровенской области свой приговор получил мужчина, который жестоко убил жену
11 марта 2025, 17:48
Пограничники показали, как сбивали "шахеды" на Юге и Севере
11 марта 2025, 17:45
В Тернопольской области будут судить военных, строивших жилье командиру
11 марта 2025, 17:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »