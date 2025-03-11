У Херсоні росіяни атакували дроном підлітків на мопеді: поранені 16-річні юнаки

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники вдарили дроном по Дніпровському району міста близько 11:30.

"Під ворожий удар потрапив 16-річний хлопець, який їхав на мопеді. Попередньо, він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги", — йдеться у повідомленні.

Також під час цієї атаки постраждав ще один 16-річний мешканець Херсона. У підлітка діагностували вибухову травму та контузію. Його стан оцінюють як легкий.

Наразі лікарі надають допомогу потерпілим.

Нагадаємо, вчора росіяни вбили дронами двох цивільних на Херсонщині.