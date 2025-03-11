У Херсоні росіяни атакували дроном підлітків на мопеді: поранені 16-річні юнаки
Сьогодні вдень російські війська атакували Херсон дроном. Внаслідок удару БпЛА поранення дістали двоє підлітків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники вдарили дроном по Дніпровському району міста близько 11:30.
"Під ворожий удар потрапив 16-річний хлопець, який їхав на мопеді. Попередньо, він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги", — йдеться у повідомленні.
Також під час цієї атаки постраждав ще один 16-річний мешканець Херсона. У підлітка діагностували вибухову травму та контузію. Його стан оцінюють як легкий.
Наразі лікарі надають допомогу потерпілим.
Нагадаємо, вчора росіяни вбили дронами двох цивільних на Херсонщині.
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