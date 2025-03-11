На Донеччині росіяни вбили одного цивільного та трьох поранили

фото: Telegram/Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 10 березня, завдали удару по Донецькій області, внаслідок чого загинув один місцевий житель, а ще троє отримали поранення

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, окупанти вбили одну людину в Покровську. Ще троє отримали поранення.

Загальна кількість жертв на Донеччині становить 3095 загиблих і 6782 постраждалих. Ці дані не враховують інформацію з Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.