На Київщині через ворожу атаку пошкоджені будинки та автомобілі
Сьогодні у вівторок, 11 березня, окупанти вчергове атакували Київську область
Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що станом на 8:40 у Бориспільському районі зафіксовано пошкодження семи приватних будинків та двох автомобілів.
На щастя, постраждалих немає.
Також на території Бориспільщини та Обухівщини сталося загоряння трав'яного покриву
На місці подій працюють патрульні групи реагування, слідчо-оперативні підрозділи та вибухотехніки поліції Київської області.
Поліція нагадує громадянам: під час оголошення повітряної тривоги слід залишатися уважними та негайно прямувати до найближчих укриттів.
Нагадаємо, у ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.