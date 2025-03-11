Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: ранены 4 гражданских

фото: Донецкая областная прокуратура

Во вторник, 11 марта, в 04:20 оккупанты совершили очередной авиаудар по Константиновке, применив бомбу ФАБ-250. В зоне поражения оказались жилые кварталы, есть раненые

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки пострадали 52-летняя мать и ее 30-летний сын, 54-летняя жительница города, а также 23-летняя девушка. В момент обстрела они находились в своих домах.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, порезы и переломы.

Кроме того, разрушены многоквартирные дома, автомобиль, линия электропередач и газопровод.

Напомним, за минувшие сутки в Донецкой области россияне убили одного гражданского и троих ранили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

В результате российской атаки пострадали Донетчина, Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.