РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками: горить склад дитячих іграшок і резервуар із пальним
Внаслідок масованої російської дронової атаки в ніч на 11 березня в Одесі палає житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним", — йдеться у повідомленні.
На місцях "прильотів" працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області поранення дістали троє осіб, пошкоджена цивільна інфраструктура.
Українські дрони атакували російський НПЗ, який виробляє пальне для надзвукових літаків, — ЗМІВсі новини »
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