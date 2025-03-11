фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили ракету та 79 дронів, ще 35 БпЛА – локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття балістичної ракети "Іскандер-М" та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Зазначається, що 35 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Спалахнули склад дитячих іграшок та резервуар з пальним, а також приватний будинок.