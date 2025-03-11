фото: ДСНС

В ніч на 11 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Виникли пожежі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний будинок та склад з дитячими іграшками.

Більше 100 рятувальників, добровольців, бійців Нацгвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили ракету та 79 дронів, ще 35 БпЛА – локаційно втрачені.