У Покровську залишаються 6 600 цивільних, – ОВА

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У Покровську на Донеччині нині залишаються 6 600 цивільних. Російські війська обстрілюють усі під'їзні шляхи до міста

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, передає RegioNews.

За його словами, у Покровську зараз найскладніша обстановка. У місті залишають 6600 людей.

"Ворог щодня обстрілює місто. Ще по евакуаційних маршрутах ворог веде обстріл FPV-дронами… Завезти гуманітарну допомогу вкрай складно. Ворог обстрілює всі під'їзні шляхи до міста", – сказав очільник області.

Водночас він зазначив, що евакуація триває. Напередодні з Покровська виїхали 40 цивільних.

Філашкін нагадав, що сім місяців тому в Покровську проживали 46 тисяч людей та закликав людей евакуюватися.

Нагадаємо, 26 лютого, росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області щонайменше 6 авіабомб "ФАБ-250".

Раніше ми повідомляли, що мер прифронтового Покровська Руслан Требушкін, повноваження якого були призупинені у вересні 2022 році, опублікував відеозвернення до президента Володимира Зеленського, у якому закликав "укласти мир".