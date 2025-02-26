Удар авіабомбами по Костянтинівці: кількість поранених зросла
У середу, 26 лютого, росіяни скинули на Костянтинівку та околиці міста щонайменше 6 авіабомб "ФАБ-250"
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Загинули пʼятеро людей: 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється.
Кількість поранених зросла до 11: п'ятеро жінок і шестеро чоловіків від 33 до 83 років.
Руйнувань зазнали 52 цивільні об’єкти, з них понад 20 житлових будинків.
Інформація про точну кількість жертв і масштаби руйнувань встановлюється.
Тривають рятувальні заходи. Поліцейські документують наслідки атаки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Костянтинівці.
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