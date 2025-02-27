Бійці ССО знищили взвод росіян під час зачистки промзони на Донеччині

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Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

Лиш одному ворожому військовому вдалося зберегти життя. Українські воїни змусили його здатися в полон. Окупант розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів. Ці арсенали захисники вже знищили.

Зазначається, що коли ворожа піхота зайняла промисловий комплекс, то підгрупи 3-го полку ССО розпочали спецоперацію на обʼєкті та по периметру промзони.

"Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами й ударами fpv, оператори залетіли на промку на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час штурмових дій українські десантники зачистили від окупаційних військ РФ село Котлине Покровського району Донецької області. Його зайняття дозволило б росіянам вийти на трасу Покровськ-Дніпро.

Раніше повідомлялося, що на одному з напрямків фронту воїни ССО знищили російську техніку та ліквідували 14 окупантів.