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25 лютого 2025, 21:48

Мер Покровська, який два роки не з'являвся на людях, несподівано звернувся до Зеленського

25 лютого 2025, 21:48
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скріншот із відео
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Мер прифронтового Покровська Руслан Требушкін, повноваження якого були призупинені у вересні 2022 році, опублікував відеозвернення до президента Володимира Зеленського, у якому закликав "укласти мир"

Відповідне відео з'явилося на Facebook-сторінці Требушкіна, передає RegioNews.

Він заявив, що у Покровську все ще залишаються люди.

"Люди просто змушені там жити, вони живуть і зберігають своє житло, щоб його не розікрали. Вони сподіваються на мир", - сказав мер.

Він заявив, ніби жителі міста говорили йому, що прагнуть миру.

"Спілкуючись з цими всіма жителями, я чую від усіх "миру, миру, миру". Але статистика нам каже інше. Статистика, яку надає наш президент, каже про те, що більшість українців хочуть війни", - сказав Требушкін.

Він звернувся до Зеленського, заявивши, що жителі Покровської громади "втомилися від війни і хочуть миру".

"Жителі Покровської громади хочуть миру. Більшість жителів України хочуть миру. Люди не хочуть воювати, вони втомилися. Ті ж військові, хто перебуває на передовій, кого давно не міняли, люди хочуть додому. Вони хочуть, щоб ви подарували мир. Володимире Олександровичу, ми у вас віримо. Укладайте мир і дайте людям пожити", - звернувся він до Зеленського.

Варто зазначити, що на сторінці Требушкіна не було жодної активності з січня 2023 року.

У Покровській міській військовій адміністрації відреагували на заяву мера. Там наголосили, що "керівництво військової адміністрації робить усе можливе для наближення перемоги та підтримує президента й уряд України у прагненні найскорішого миру".Там закликали мешканців громади не піддаватися на маніпуляції.

У МВА додали, що відповідно до законодавства, з моменту запровадження військової адміністрації керівництво громадою здійснює виключно її начальник, який призначений на посаду президентом України, а посадова особа територіальної громади – міський голова, перебуває в офіційному простої до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Требушкін був депутатом Мирноградської міської ради, а після – депутатом Донецької обласної ради. З 2010 до 2015 року – голова Мирноградської міської ради. З 2019-го він став народним депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" як безпартійний. Був членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У 2020 році Требушкін виграв вибори міського голови Покровська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Покровськ Донецької області наразі залишаються майже 7 тисяч цивільних. Евакуація триває.

війна Володимир Зеленський Донецька область Покровськ звернення
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