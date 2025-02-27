Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав 1 ракетний удар по Широкому. 16 авіаційних ударів здійснено по Гуляйполю та Малим Щербакам. 344 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 14 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Пʼятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку. 218 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Станом на ранок 27 лютого надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.

Нагадаємо, у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу.