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27 лютого 2025, 07:42

Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область

27 лютого 2025, 07:42
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фото: Запорізька ОВА
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Протягом минулої доби армія РФ завдала 593 удари по 14 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав 1 ракетний удар по Широкому. 16 авіаційних ударів здійснено по Гуляйполю та Малим Щербакам. 344 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 14 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Пʼятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку. 218 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Станом на ранок 27 лютого надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.

Нагадаємо, у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу.

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