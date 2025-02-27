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27 февраля 2025, 07:51

В Покровске остаются 6 600 гражданских, – ОВА

27 февраля 2025, 07:51
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иллюстративное фото: Telegram/Павел Кириленко
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В Покровске Донецкой области остаются 6 600 гражданских. Российские войска обстреливают все подъездные пути в город

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина, передает RegioNews.

По его словам, в Покровске сейчас сложнейшая обстановка. В городе остаются 6600 человек.

"Враг ежедневно обстреливает город. Еще по эвакуационным маршрутам враг ведет обстрел FPV-дронами… Завезти гуманитарную помощь крайне сложно. Враг обстреливает все подъездные пути в город", – сказал глава области.

В то же время он отметил, что эвакуация продолжается. Накануне из Покровска уехали 40 гражданских.

Филашкин напомнил, что семь месяцев назад в Покровске проживало 46 тысяч человек и призвал людей эвакуироваться.

Напомним, 26 февраля, россияне сбросили на Константиновку Донецкой области по меньшей мере 6 авиабомб "ФАБ-250".

Ранее мы сообщали, что мэр прифронтового Покровска Руслан Требушкин, полномочия которого были приостановлены в сентябре 2022 года, опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал "заключить мир".

Покровск Филашкин Вадим Донецкая область ОВА жители обстрелы
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