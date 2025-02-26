Фото: ОВА

Російські окупанти 26 лютого знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог використовував артилерію та безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, надвечір росіяни вдарили по Нікопольщині. Внаслідок атаки ворога постраждали жінка 78 років та чоловік 70 років. Відомо, що другого вирішили госпіталізувати.

Протягом дня район обстріляли майже два десятки разів артилерією та безпілотниками. Росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

"Пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 сонячні панелі, авто, лінії електропередач та газогони", - розповів Сергій Лисак.

Він також додав, що росіяни дроном-камікадзе поцілили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкодили три приватні будинки, а також зачепили електромережі.

Нагадаємо, що 25 лютого російський FPV-дрон вдарив по с. Кутьківка Купʼянського району. Через це поранення отримав 55-річний чоловік. Також ворог пошкодив житлові приватні будинки.