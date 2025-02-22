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22 лютого 2025, 17:05

Росіяни скинули 7 авіабомб на Костянтинівку: фото та відео наслідків

22 лютого 2025, 17:05
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фото: Національна поліція
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Вранці в суботу, 22 лютого, росіяни скинули на місто 7 бомб "ФАБ-250", загинули люди

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули чоловіки віком 62 та 72 роки.

Поранено трьох жінок віком 56, 61, 71 рік.

Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні у тяжкому стані. Серед поранених – переселенці з Бахмута.

Внаслідок влучання у багатоквартирний будинок зруйновано квартири з 1 по 5 поверхи, багато руйнувань у приватному секторі

За попередніми даними, руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів:

  • 10 багатоквартирних і 21 приватний будинки,
  • промислові об'єкти,
  • магазин,
  • автостоянки,
  • 16 гаражів,
  • 9 автомобілів,
  • 2 ЛЕП і 2 газопроводи.

Нагадаємо, росіяни вранці 22 лютого завдали численних авіаударів по Костянтинівці.

За минулу добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

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