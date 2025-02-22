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22 лютого 2025, 14:31

Обстріл Костянтинівки на Донеччині: під завалами можуть бути люди

22 лютого 2025, 14:31
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фото: Донецька ОВА
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Росіяни вранці 22 лютого завдали численних авіаударів по Костянтинівці. Відомо про двох загиблих і чотирьох поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, під розвалинами будинків ще можуть перебувати люди.

Пошукова операція триває.

За попередніми оцінками, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамницю, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 9 автівок.

Як відомо, за минулу добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

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