Россияне сбросили 7 авиабомб на Константиновку: фото и видео последствий
Утром в субботу, 22 февраля, россияне сбросили на город 7 бомб "ФАБ-250", погибли люди
Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки погибли мужчины в возрасте 62 и 72 лет.
Ранены три женщины в возрасте 56, 61, 71 год.
Старшую пострадавшую полицейские парамедики эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. Среди раненых – переселенцы из Бахмута.
В результате попадания в многоквартирный дом разрушены квартиры с 1 по 5 этажи, много разрушений в частном секторе
По предварительным данным, разрушения получили 66 гражданских объектов:
- 10 многоквартирных и 21 частный дома,
- промышленные объекты,
- магазин,
- автостоянки,
- 16 гаражей,
- 9 автомобилей,
- 2 ЛЭП и 2 газопровода.
Напомним, россияне утром 22 февраля нанесли многочисленные авиаудары по Константиновке.
За минувшие сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона.
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.