Россияне сбросили 7 авиабомб на Константиновку: фото и видео последствий

фото: Национальная полиция

Утром в субботу, 22 февраля, россияне сбросили на город 7 бомб "ФАБ-250", погибли люди

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки погибли мужчины в возрасте 62 и 72 лет.

Ранены три женщины в возрасте 56, 61, 71 год.

Старшую пострадавшую полицейские парамедики эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. Среди раненых – переселенцы из Бахмута.

В результате попадания в многоквартирный дом разрушены квартиры с 1 по 5 этажи, много разрушений в частном секторе

По предварительным данным, разрушения получили 66 гражданских объектов:

10 многоквартирных и 21 частный дома,

промышленные объекты,

магазин,

автостоянки,

16 гаражей,

9 автомобилей,

2 ЛЭП и 2 газопровода.

Напомним, россияне утром 22 февраля нанесли многочисленные авиаудары по Константиновке.

За минувшие сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.