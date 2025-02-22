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22 февраля 2025, 17:05

Россияне сбросили 7 авиабомб на Константиновку: фото и видео последствий

22 февраля 2025, 17:05
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фото: Национальная полиция
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Утром в субботу, 22 февраля, россияне сбросили на город 7 бомб "ФАБ-250", погибли люди

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки погибли мужчины в возрасте 62 и 72 лет.

Ранены три женщины в возрасте 56, 61, 71 год.

Старшую пострадавшую полицейские парамедики эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. Среди раненых – переселенцы из Бахмута.

В результате попадания в многоквартирный дом разрушены квартиры с 1 по 5 этажи, много разрушений в частном секторе

По предварительным данным, разрушения получили 66 гражданских объектов:

  • 10 многоквартирных и 21 частный дома,
  • промышленные объекты,
  • магазин,
  • автостоянки,
  • 16 гаражей,
  • 9 автомобилей,
  • 2 ЛЭП и 2 газопровода.

Напомним, россияне утром 22 февраля нанесли многочисленные авиаудары по Константиновке.

За минувшие сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

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