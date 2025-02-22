На Харківщині російський дрон атакував цивільне авто: є поранені

фото: Національна поліція

У суботу, 22 лютого, ворожий БпЛА поцілив у цивільний автомобіль, що рухався по трасі. Чоловік та жінка отримали численні поранення

Про це повідомили в Національній поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що обстріл стався близько 09:15 на виїзді з міста Куп'янськ.

Постраждалих чоловіка та жінку, 63 і 56 років, госпіталізували до лікарні. Транспортний засіб знищено вогнем.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як відомо, росіяни не вперше свідомо обстрілюють цивільні автівки.

Нагадаємо, 20 лютого російські окупанти влучили у вантажівку "Укрпошти" в містечку Станіслав на Херсонщині.

17 лютого ворожий безпілотник влучив у вантажне авто на Куп'янщині. Внаслідок цього 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес.