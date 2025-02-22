На Київщині через атаку ворожих дронів загинув чоловік
У суботу, 22 лютого, росіяни атакували дронами Київщину. Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув чоловік 1962 року народження, співробітник Укрзалізниці
Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
Зазначається, що смерть чоловіка настала до прибуття медиків.
Також у Бориспільському районі ліквідована пожежа складських приміщень.
Пошкоджено адміністративні будівлі підприємств, школу, дитячий садок, скління квартир багатоповерхового житлового будинку, 5 автомобілів, приміщення 3 магазинів, приватний будинок, більше 20 сонячних панелей та службовий автомобіль поліції.
У Броварському районі пошкоджено приватний будинок.
Нагадаємо, 21 лютого російська армія завдала удару по Слов'янську в Донецькій області. Поранення отримали щонайменше шестеро цивільних.