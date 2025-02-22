Росія запустила по Україні 162 безпілотники: як відпрацювала ППО
У ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає RegioNews.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08.00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 13 областях.
Ще 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.
Нагадаємо, на Київщині через атаку ворожих дронів загинув чоловік. А також пошкоджено адміністративні будівлі підприємств, школу, дитячий садок.
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