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22 лютого 2025, 10:17

За добу на Донеччині росіяни вбили двох цивільних та ще 12 поранили

22 лютого 2025, 10:17
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фото: Донецька ОВА
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Російські війська минулої доби вбили у Донецькій області двох мирних жителів, ще 12 цивільних зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за 21 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Никанорівці.

Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Окрім того, за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 162 людини, у тому числі 49 дітей.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, на Київщині через атаку ворожих дронів загинув чоловік. А також пошкоджено адміністративні будівлі підприємств, школу, дитячий садок.

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