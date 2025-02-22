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22 лютого 2025, 12:09

На Херсонщині через російську агресію загинула людина

22 лютого 2025, 12:09
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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За минулу добу російська армія обстріляла 33 населені пункти Херсонської області. Одна людина загинула, ще четверо поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".

Нагадаємо, російські війська минулої доби вбили у Донецькій області двох мирних жителів, ще 12 цивільних зазнали поранень.

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