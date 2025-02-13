Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті

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У місті Покровськ Донецької області наразі залишаються майже 7 тисяч цивільних. Евакуація триває

Про це у телеетері заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, зараз у Покровську перебуває 6 960 цивільних.

"Обстановка у Покровську найскладніша, ворог руйнує місто авіабомбами кожного дня, завести гуманітарну допомогу дуже складно, тому що FPV-дрони у величезній кількості постійно знаходяться над містом", - повідомив Філашкін.

Попри це евакуація населення з міста не припиняється. Для цього задіяні поліцейські, рятувальники та волонтери.

Покровськ — місто в Україні, адміністративний центр Покровської міської громади та Покровського району Донецької області. Місто розташоване у західній частині Донецької області, тому його називають "західними воротами Донбасу". До повномасштабного вторгнення РФ у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Нагадаємо, армія РФ не дає можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу цивільним на Донеччині.