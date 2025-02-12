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12 лютого 2025, 17:56

Росіяни атакували Слов’янськ на Донеччині: виникла масштабна пожежа

12 лютого 2025, 17:56
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фото: ДСНС
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В середу, 12 лютого, російські військові вдарили по Слов’янську на Донеччині

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу загорівся автобус, вогонь швидко поширився на значну площу очерету. Рятувальники ліквідували пожежу площею 700 кв.м.

Попередньо, пошкоджені щонайменше два приватні будинки та місцеве підприємство.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 лютого окупанти обстріляли село Гороховатка Ізюмського району. Під ударом опинилася "швидка".

війна пожежа обстріли рятувальники Донецька область Слов`янськ
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