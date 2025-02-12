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12 лютого 2025, 16:40

Росіяни скинули 19 бомб на Донеччину: є руйнування та поранені

12 лютого 2025, 16:40
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фото: Нацполіція
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Вчора, 11 лютого, російські окупаційні війська завдали 3 933 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів троє мирних жителів дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Дружківка, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ та села Дружківське, Іллінівка й Новодмитрівка.

Російські загарбники пошкодили 80 цивільних об’єктів, із них — 62 житлових будинки.

"По Костянтинівці та околицях війська рф вдарили 14-ма авіабомбами "ФАБ-250", а також дронами – поранили трьох цивільних осіб. Пошкоджено 38 приватних будинків, три цивільних авто, два підприємства, АЗС, лінії електропередач, газопровід", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що протягом 11 лютого:

  • Покровськ РФ обстріляла бомбою "ФАБ-250" та артилерією — пошкоджено багатоквартирний і 14 приватних будинків, три господарських споруди.
  • На Дружківку ворог спрямував дві авіабомби "ФАБ-250" — є руйнування в промисловій зоні.
  • У Новодмитрівці Костянтинівської громади внаслідок бомбового удару пошкоджено дев'ять приватних будинків.
  • В районі Іллінівки ворожий дрон атакував цивільний автомобіль — люди не постраждали. У Мирнограді пошкоджений автомобіль.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомили, що військовим вдалося збити всі шість балістичних ракет, які ворог запустив по Києву.

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент ракетного удару по Оболонському району Києва.

Також повідомлялося, що в Оболонському районі Києва після ракетного удару вранці 12 лютого утворилася велика вирва.

війна обстріли окупанти Донецька область постраждалі авіаудар
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