Стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе

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В городе Покровск Донецкой области остаются почти 7 тысяч гражданских. Эвакуация продолжается

Об этом в телеэтере заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас в Покровске находится 6960 гражданских.

"Обстановка в Покровске самая сложная, враг разрушает город авиабомбами каждый день, завести гуманитарную помощь очень сложно, потому что FPV-дроны в огромном количестве постоянно находятся над городом", - сообщил Филашкин.

Несмотря на это, эвакуация населения из города не прекращается. Для этого задействованы полицейские, спасатели и волонтеры.

Покровск – город в Украине, административный центр Покровской городской общины и Покровского района Донецкой области. Город расположен в западной части Донецкой области, поэтому его называют западными воротами Донбасса. До полномасштабного вторжения РФ в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Напомним, армия РФ не дает возможности подвозить воду и гуманитарную помощь гражданским в Донецкой области.