Донеччина під обстрілами: росіяни вбили цивільного, 12 людей поранені

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Вчора, 9 лютого, російські окупаційні війська завдали 3 403 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще 12 мирних жителів дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ та село Гульове.

Російські загарбники пошкодили 82 цивільних об’єкти, із них — 42 житлових будинки.

"На Краматорськ росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу — вбили цивільну особу, ще 7 людей отримали травми. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, амбулаторія, цивільні автомобілі", — йдеться у повідомленні.

По Костянтинівці РФ завдала 11 ударів, з них дев'ять — бомбами "ФАБ-500" і "ФАБ-250". Поранено п'ять мирних жителів, руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і шість приватних будинків, готель, гаражний кооператив, 22 цивільних авто, сім ліній електропередач і газопровід.

Також стало відомо, що 8 лютого внаслідок влучання російської бомби були пошкоджені шість приватних будинків в Сергіївці Удачненської громади.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, окупанти пізно ввечері 9 лютого вчергове завдали ударів по півночі Донецької області. Внаслідок обстрілів поранені шестеро людей.