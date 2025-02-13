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13 лютого 2025, 07:08

Росіяни не дають можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу цивільним на Донеччині

13 лютого 2025, 07:08
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фото: ілюстративне
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У Торецькій та Часовоярській громадах Донецької області залишаються декілька сотень людей. Окупанти не дають можливості завезти їм питну воду та гуманітарну й медичну допомогу

Про це в телеефірі сказав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, в Торецьку тривають вуличні бої. Наразі в цій громаді перебувають близько 150 людей. У Часовоярській громаді залишаються 250 людей.

"Ворог не дає можливості нам завезти гуманітарну, медичну допомогу, питну воду", - каже Філашкін.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що у людей в названих громадах є продукти тривалого зберігання, але питну воду та іншу гуманітарну допомогу влада просить українських військових при можливості завезти цим людям.

Нагадаємо, російські загарбники розпочали новий етап тотальних перевірок на окупованих територіях.

Торецьк Часів Яр Донецька область окупанти допомога Філашкін Вадим
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