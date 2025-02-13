Росіяни не дають можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу цивільним на Донеччині

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У Торецькій та Часовоярській громадах Донецької області залишаються декілька сотень людей. Окупанти не дають можливості завезти їм питну воду та гуманітарну й медичну допомогу

Про це в телеефірі сказав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, в Торецьку тривають вуличні бої. Наразі в цій громаді перебувають близько 150 людей. У Часовоярській громаді залишаються 250 людей.

"Ворог не дає можливості нам завезти гуманітарну, медичну допомогу, питну воду", - каже Філашкін.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що у людей в названих громадах є продукти тривалого зберігання, але питну воду та іншу гуманітарну допомогу влада просить українських військових при можливості завезти цим людям.

Нагадаємо, російські загарбники розпочали новий етап тотальних перевірок на окупованих територіях.