Росіяни атакували автівку Укрпошти під Покровськом
Ворог атакував автівку, що належить АТ "Укрпошта". На щастя, працівники залишилися живі
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews.
За його словами, завдяки броні працівники залишилися живі.
"Ворог продовжує атакувати Укрпошту у прифронтових регіонах, а за кожною нашою гарною новиною стоїть героїчна, часто ризикована робота працівників" — наголосив Смілянський.
Нагадаємо, в кінці січня у Покровську припинили роботу стаціонарні відділення "Укрпошти". Відтак працюватимуть лише пересувні. Компанія змушена змінити формат роботи у місті, щоб не наражати на небезпеку ні працівників, ні клієнтів.
Раніше ми повідомляли, що в Херсоні росіяни атакували "швидку", яка їхала на виклик.
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