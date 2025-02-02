У Херсоні росіяни атакували "швидку", яка їхала на виклик

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Ворог атакував машину медиків за допомогою дрона, обійшлося без жертв

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"У Херсоні росіяни атакували з дрона "швидку”, яка їхала на виклик. Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Медичні працівники не постраждали.

Нагадаємо, з початку 2025 року російські війська почали масово атакувати Херсонську область безпілотниками.

Раніше керівництво Херсонщини попросило президента Володимира Зеленського допомогти у створенні "купола" задля захисту жителів регіону.

Як повідомлялось, кількість загиблих від російського удару по будинку в Полтаві продовжує зростати. Наразі відомо про 14 жертв.