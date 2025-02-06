В Донецькій області внаслідок обстрілів поранено 4 цивільних
Російські терористи за минулу добу поранили чотирьох жителів Донецької області
Про це голова обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.
"Росія вбиває цивільних! За 5 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Покровську, 1 у Лимані і Розі", - йдеться у повідомленні.
Наразі загальна кількість жертв російських загарбників на Донеччині становить 2957 загиблих та 6669 постраждалих.
Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук закликала українців бути готовими до спротиву російським загарбникам.
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