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05 лютого 2025, 13:30

У Полтаві попрощалися із родинами, які загинули під час ракетного обстрілу

05 лютого 2025, 13:30
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фото: Типова Полтавщина
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Сьогодні у Полтаві попрощались з родинами, які загинули внаслідок удару по пʼятиповерхівці. Всі семеро проживали у будинку, куди 1 лютого влучила російська ракета Х-22

Про це повідомляє телеграм-канал "Типова Полтавщина", передає RegioNews.

У семи домовинах лежать члени родин Яворських та Запішних. У трьох трунах - діти 7, 9 та 12 років.

Як пише Суспільне, тіло Софії та її батьків – 37-річних Олени та Дмитра Яворського знайшли під час розбору завалів. Вони мешкали на другому поверсі. Дівчинка навчилася в четвертому класі, була відмінницею, любила ходити в бібліотеку, відвідувати майстер-класи та грати в шахи. Її мама, Олена Яворська працювала на "Новій пошті".

Сім'я Запішніх, яка загинула під час обстрілу, переїхала до Полтави з Харкова. Сергій та Катерина навчалися в Харківському авіаційному інституті, працювали в авіаконструкторському бюро. Їхні діти, Діана та Даниїл, захоплювалися настільними іграми та спортом. Поховають родину у Диканьці, звідки родом Сергій Запішній.

Місцеві ЗМІ повідомляють, коли вони загинули лив дощ, а під час прощання небо плакало за ними снігом.

Нагадаємо, 1 лютого ворожа ракета влучила в п'ятиповерхівку в Полтаві, зруйнувавши під’їзд. Загинули 14 людей. Серед них – акторка та волонтерка Анастасія Кольвах.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні на Полтавщині також попрощалися з військовим ТЦК, якого застрелили на заправці.

війна обстріл Полтава терористи прощання ракета родина
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