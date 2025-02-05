Сили оборони показали, як знищили російську гаубицю під Покровськом

Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...

Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?

23 січня 2025

Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент

Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...