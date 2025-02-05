Сили оборони показали, як знищили російську гаубицю під Покровськом
На Покровському напрямку воїни ГУР МО України та підрозділу “Nemesis” Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російську гаубицю
Відповідні кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Захисники Донецькій області уразили ворожу гаубицю дронами.
"Результат ефективної та естетичної вогневої роботи — на відео. Боротьба за свободу триває!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищили транспорт російської армії та понад 30 окупантів.
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