"Укрпошта" закрила стаціонарне відділення у Покровську

фото: "Укрпошта"

У Покровську у вівторок, 28 січня, припинили роботу стаціонарні відділення "Укрпошти". Натомість працюватимуть лише пересувні

Про це повідомили у Покровській МВА, передає RegioNews.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що національний поштовий оператор намагається останнім залишати території, до яких наближається ворог. Втім, 27 січня, росіяни атакували дроном поштову автівку в Покровську.

Відтак "Укрпошта" змушена змінити формат роботи у місті, щоб не наражати на небезпеку ні працівників, ні клієнтів.

Нагадаємо, 26 січня, російські війська вбили у Донецькій області одну людину і ще четверо людей зазнали поранень.

В регіоні також через посилення ворожих обстрілів розпочали примусову евакуацію із 25 населених пунктів. Голова ОВА закликав людей відповідально поставитися до цього, особливо - родинам з дітьми.