Россияне атаковали автомобиль Укрпочты под Покровском

фото: Телеграмм/Игорь Смелянский

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает RegioNews.

По его словам, благодаря броне работники остались живы.

"Враг продолжает атаковать Укрпочту в прифронтовых регионах, а за каждой нашей хорошей новостью стоит героическая, часто рискованная работа работников", - подчеркнул Смелянский.

Напомним, в конце января в Покровске приостановили работу стационарные отделения "Укрпочты". Будут работать только передвижные. Компания вынуждена изменить формат работы в городе, чтобы не подвергать опасности ни работников, ни клиентов.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне россияне атаковали "скорую", которая ехала по вызову.