Фото: ДСНС

Ворог продовжує атакувати Донеччину. Тому місцева влада ухвалила рішення про необхідність евакуювати всіх дітей з низки населених пунктів

Про це повідомив голова Донецької ОВА, передає RegioNews.

За словами Вадима Філашкіна, було ухвалене рішення про обов'язкову примусову евакуацію дітей з їхніми батьками (або опікунами, або інших родичів) з 12 населених пукнтів Шахівської громади до безпечних регіонів.

До переліку населених пунктів, звідки повинні вивозити дітей, увійшли села Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка.

Вадим Філашкін зауважив, що наразі там перебуває 66 дітей. Він закликав батьків максимально відповідально поставитися до евакуації, та не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Костянтинівки евакуювали всіх дітей. За словами очільника ОВА, ворог щодня атакує місто керованими авіабомбами, балістичними ракетами, FPV-дронами.

Також правоохоронці закликали жителів Мирнограду евакуюватися. За словами поліцейських, у місті залишилось близько трьох тисяч людей, які виживають під обстрілами. Там майже не працює зв'язок. Тому поліцейські обходять будинки самотужки, щоб повідомити жителям про евакуацію.