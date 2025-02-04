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Враг продолжает атаковать Донетчину. Поэтому местные власти приняли решение о необходимости эвакуировать всех детей из ряда населенных пунктов

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА, передает RegioNews.

По словам Вадима Филашкина , было принято решение об обязательной принудительной эвакуации детей с их родителями (или опекунами, или другими родственниками) из 12 населенных пунктов Шаховской общины в безопасные регионы.

В перечень населенных пунктов, откуда должны вывозить детей, вошли села Ивановка, Бойковка, Владимировка, Свободное, Дорожное, Заповедное, Уют, Коптево, Маяк, Новое Шахово, Новоторецкое, Панковка.

Вадим Филашкин отметил, что в настоящее время там находится 66 детей. Он призвал родителей максимально ответственно отнестись к эвакуации, и не подвергать себя и детей смертельной опасности.

Напомним, ранее стало известно, что из Константиновки эвакуировали всех детей. По словам главы ОВА, враг ежедневно атакует город управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами, FPV-дронами.

Также правоохранители призвали жителей Мирнограда эвакуироваться. По словам полицейских, в городе осталось около трех тысяч человек, которые выживают под обстрелами. Там почти не работает связь. Поэтому полицейские обходят дома своими силами, чтобы сообщить жителям об эвакуации.