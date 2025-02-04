Росіяни обстріляли село в Херсонському районі: загинув чоловік
У понеділок ввечері, 3 лютого, російські окупанти вдарили по селу Надеждівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув мирний житель
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, російські терористи вбили 57-річного місцевого мешканця.
"Чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 3 лютого у лікарні в Херсоні помер працівник комунального підприємства "Міське дорожнє управління", який 30 січня потрапив під ворожий обстріл на робочому місці.
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