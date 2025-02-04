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04 лютого 2025, 07:42

Евакуація на Харківщині: з небезпечних територій потрібно вивезти 126 дітей

04 лютого 2025, 07:42
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фото: т.ме/синєгубов
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На Харківщині від 23 січня евакуювали з найнебезпечніших територій Куп’янського району 141 родину з дітьми. Потрібно вивезти ще 126 дітей

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, із 23 січня з 8 населених пунктів Великобурлуцької та Кіндрашівської громад 141 дитина з родинами виїхала в безпечні місця.

Із трьох сіл Великобурлуцької тергромади евакуювали 82 дитини з сім'ями. 59 вивезли з сіл Кіндрашівської громади.

Із цих районів потрібно вивезти ще 126 неповнолітніх з родинами.

Синєгубов зазначив, що евакуйовані отримують супровід та підтримку: є місця для тимчасового проживання, надається матеріальна підтримка від ООН.

У Харкові працюють Куп’янський і Кіндрашівський центри підтримки для жителів цих громад.

Окрім того, діє "гаряча лінія" із питань евакуації — 0-800-33-92-91.

Нагадаємо, поліцейські закликають жителів Мирнограда в Донецькій області евакуюватися через наступ росіян. У понівеченому місті залишилось близько трьох тисяч людей, які виживають під обстрілами.

евакуація РФ війна обстріли діти Харківська область
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