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04 лютого 2025, 07:09

Запорізька область пережила 277 ворожих ударів: зруйновані будинки та авто

04 лютого 2025, 07:09
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фото: ОВА
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Впродовж 3 лютого окупанти завдали 277 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

  • 145 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 4 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе та Щербаки.
  • 128 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Чарівного та Новодарівки.

До поліції надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури.

На щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого російські окупанти вдарили по селу Надеждівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

Запорізька область війна окупанти обстріли безпілотники
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