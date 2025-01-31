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31 січня 2025, 20:53

Жителів ще одного міста закликають евакуюватися через наступ росіян

31 січня 2025, 20:53
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фото: ілюстративне
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Війська РФ наближаються до Мирнограда. Поліцейські закликають жителів евакуюватись

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію України.

"У понівеченому Мирнограді залишилось близько трьох тисяч людей, які виживають під обстрілами. У місті майже не працює мобільний зв'язок - щоб повідомити про евакуацію, поліцейські обходять домівки та об’їжджають вулиці з гучномовцями. Мета одна – врятувати якнайбільше життів", - йдеться у повідомленні.

Дітей, за попередніми даними, в місті немає – всіх евакуювали.

Мирноград — місто Покровського району в Донецькій області. Адміністративний центр Мирноградської міської громади. До повномасштабної війни тут мешкало близько 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, ввечері 31 січня росіяни вдарили по Одесі. Через вибух було пошкоджено елітний готель "Брістоль". У мережі публікують фото та відео наслідків.

Донецька область Мирноград евакуація війна обстріли поліція
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