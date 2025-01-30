З Костянтинівки евакуювали всіх дітей, – ОВА

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З міста Костянтинівка на Донеччині евакуювали всіх дітей. Ще 20 неповнолітніх евакуювали з Комарської та Криворізької громад, де нещодавно була оголошена примусова евакуація родин із дітьми

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Посадовець зазначив, що Костянтинівка щодня перебуває під ворожим вогнем.

"Ми всіх дітей з міста Костянтинівка вивезли, тому що ворог кожного дня обстрілює керованими авіабомбами, балістичними ракетами, FPV-дронами. Місто руйнує у повному обсязі, так, як і місто Покровськ, і всі міста, які наближені до лінії фронту", – сказав Філашкін.

Нагадаємо, раніше на Донеччині через посилення ворожих обстрілів розпочали примусову евакуацію родин з дітьми із 25 населених пунктів.