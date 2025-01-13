Окупанти вдарили з артилерії по Часовому Яру: загинули 2 жінки
Російські війська ввечері 13 січня обстріляли місто Часів Яр Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули мирні мешканці
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"2 людини загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Місто знову потрапило під вогонь російської артилерії — загинули жінки 60 і 66 років", – йдеться в повідомленні.
Начальник Донецької ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.
Нагадаємо, військові 24-ї ОМБр показали знищений росіянами Часів Яр із висоти пташиного польоту.
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