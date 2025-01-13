Росіяни атакували околиці Херсона: постраждали цивільні
Сьогодні вдень, 13 січня, окупаційні війська атакували селище Комишани Херсонського району. У передмісті Херсона через ворожі обстріли постраждали мирні жителі
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
Відомо, що загарбники вдарили по Комишанах близько 15:30.
"Внаслідок цього контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми отримала 57-річна жінка. Її доправлено до лікарні. Медики надають потерпілій необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні.
Роман Мрочко додав, близько 12:00 через атаку дрона на Антонівку поранення дістав 55-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, 13 січня російські війська вдарили БпЛА по селищу Антонівка Херсонського району. Внаслідок атаки дрона постраждала 42-річна жінка.