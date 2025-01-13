фото: ДСНС

Російські військові продовжують тероризувати Донеччину. У неділю, 12 січня, обстріляли Мирноград та Краматорськ

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У Мирнограді окупанти влучили у будівлю центральної міської лікарні – виникла пожежа. Вогнеборці оперативно локалізували пожежу на площі 200 кв.м, але через повторний обстріл змушені були припинити роботи.

Того ж дня у Краматорську через ворожі обстріли виникли пожежі на території місцевого підприємства. Рятувальники ліквідували вогонь, який охопив площу 220 кв. м.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 13 січня запустили по Україні 110 безпілотників. Військовим вдалося збити 78 із них.