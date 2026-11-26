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На Полтавщині судили чоловіка, який отримав "роботу" вчителем заради мобілізації. Виявилось, що він підробив дані

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

На Полтавщині чоловік хотів отримати відстрочку від мобілізації. Для цього від замовив підроблену довідку про працевлаштування за основним місцем роботи на посаду вчителя. У "документі" вказали, що він нібито отримував посадовий оклад близько 21 тисячі. Насправді ж такої роботи не існувало.

На суді чоловік визнав провину. Йому призначили один рік та один місяць обмеження волі. Однак його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.