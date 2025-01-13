Російський "шахед" атакував Чугуїв: постраждала однорічна дитина
Сьогодні ввечері, 13 січня, окупаційні війська РФ атакували ударним безпілотником місто Чугуїв на Харківщині. Внаслідок вибуху "шахеда" пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, постраждала маленька дитина
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, ворожий дрон влучив у двір багатоповерхової забудови. Внаслідок атаки пошкоджений легковий автомобіль та скління вікон п'ятиповерхівки.
"Дівчинці віком 1 рік і 7 місяців надали допомогу на місці, у неї діагностували гостру реакцію на стрес", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 січня російські окупанти атакували FPV-дроном село Веселе Харківського району. Постраждав 41-річний чоловік.
Військові показали, як збивали російські "шахеди" на СходіВсі новини »
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