Військові показали знищений росіянами Часів Яр із висоти пташиного польоту
Битва за Часів Яр Донецької області триває. Росіяни продовжують штурмувати місто та обстрілювати його з усіх видів озброєння, регулярно завдають ударів дронами та КАБами
Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднила кадри знищеного росіянами Часів Яру, передає RegioNews.
Наразі українські захисники тримають оборону населеного пункту та знищують російських загарбників у надважких умовах.
"Часів Яр. Апокаліптична картина знищеного міста. Не залишилось жодної вцілілої будівлі. Битва за Часів Яр триває", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Торецьку ЗСУ помітили російських військових, які маскувалися під цивільних.
Раніше аеророзвідка бригади "Хижак" патрульної поліції зафільмувала, як станом на 6 січня виглядає знищений російською окупаційною армією Торецьк Донецької області.