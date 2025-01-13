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13 січня 2025, 06:10

Військові показали знищений росіянами Часів Яр із висоти пташиного польоту

13 січня 2025, 06:10
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скріншот із відео 24-ї ОМБр імені короля Данила
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Битва за Часів Яр Донецької області триває. Росіяни продовжують штурмувати місто та обстрілювати його з усіх видів озброєння, регулярно завдають ударів дронами та КАБами

Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднила кадри знищеного росіянами Часів Яру, передає RegioNews.

Наразі українські захисники тримають оборону населеного пункту та знищують російських загарбників у надважких умовах.

"Часів Яр. Апокаліптична картина знищеного міста. Не залишилось жодної вцілілої будівлі. Битва за Часів Яр триває", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Торецьку ЗСУ помітили російських військових, які маскувалися під цивільних.

Раніше аеророзвідка бригади "Хижак" патрульної поліції зафільмувала, як станом на 6 січня виглядає знищений російською окупаційною армією Торецьк Донецької області.

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